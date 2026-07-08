Publicat 08/07/2026 18:58

Els Bombers estan "a punt" de perimetrar l'incendi de Gavà (Barcelona), on hi ha 29 dotacions

L'incendi forestal a Gavà (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat estan "a punt" de perimetrar l'incendi de Gavà (Barcelona), on 29 dotacions continuen treballant aquest dimecres a la tarda, després d'aconseguir que la columna i la intensitat de les flames hagin disminuït considerablement, informen a X.

El cos afronta un nou escenari de simultaneïtat després que també s'hagi declarat un incendi al Pla de Manlleu (Tarragona) i a Navarcles (Barcelona), on el foc ha arribat a una indústria i s'han cremat un camió i palets.

Quant al del Pla de Manlleu, el focus continua actiu i els Bombers reforçaran el dispositiu d'extinció a mesura que es puguin anar retirant recursos d'altres serveis, ja que l'incendi està provocant focs secundaris a la cua, a uns 20 metres.

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