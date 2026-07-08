Els Bombers estan "a punt" de perimetrar l'incendi de Gavà (Barcelona), on hi ha 29 dotacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat estan "a punt" de perimetrar l'incendi de Gavà (Barcelona), on 29 dotacions continuen treballant aquest dimecres a la tarda, després d'aconseguir que la columna i la intensitat de les flames hagin disminuït considerablement, informen a X.
El cos afronta un nou escenari de simultaneïtat després que també s'hagi declarat un incendi al Pla de Manlleu (Tarragona) i a Navarcles (Barcelona), on el foc ha arribat a una indústria i s'han cremat un camió i palets.
Quant al del Pla de Manlleu, el focus continua actiu i els Bombers reforçaran el dispositiu d'extinció a mesura que es puguin anar retirant recursos d'altres serveis, ja que l'incendi està provocant focs secundaris a la cua, a uns 20 metres.