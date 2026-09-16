Els Bombers estabilitzen de nit l'incendi a Alfarràs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat a les 22.56 hores d'aquest dimarts l'incendi forestal d'Alfarràs (Segrià) després ancorar els flancs i frenar la seva propagació, informen en un comunicat.
Aquest dimecres, els Bombers segueixen centrats en el foc, del qual no hi ha flama activa en el perímetre i es treballa sobre punts calents, per això es manté un dispositiu amb una desena de dotacions i està previst que s'incorporin 2 helicòpters.
L'incendi, del que es va rebre l'avís a les 16.03 hores d'aquest dimarts, es va iniciar prop del torrent Regueral de la Vídua i es va propagar, empès pel vent de ponent, en direcció a la Serra dels Guixeres seguint la sinuositat del terreny.
Operativament, els efectius de Bombers van prioritzar el flanc esquerre per evitar la seva obertura amb l'entrada de la marinada de mitja tarda i van centrar els seus esforços en aquest punt.
El cos va mobilitzar a uns 90 efectius amb 40 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris que s'han retirat a l'ocàs i també s'ha comptat amb el suport de bombers de la banda aragonesa.