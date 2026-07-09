Els Bombers estabilitzen de nit els incendis de Navarcles (Barcelona) i Guimerà (Lleida)

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat la nit d'aquest dimecres l'incendi de vegetació forestal de Navarcles (Barcelona) i l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Guimerà (Lleida).
Poc després de les 22.00 hores d'aquest dimecres, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Navarcles (Barcelona), el qual havia impactat en un polígon industrial en el flanc dret i els efectius han hagut de treballar també en l'extinció d'un foc d'indústria, han apuntat els Bombers en un comunicat.
Respecte a l'incendi de Guimerà (Lleida), s'ha estabilitzat el foc passada la mitjanit, després que el flanc esquerre i el cap de l'incendi avancessin, majoritàriament, per camps de rostolls i quedessin ancorats en camins i per maniobres amb foc tècnic.
El cos recorda que, aquest dimecres a la tarda, s'han donat per estabilitzats els incendis de Sentmenat, Gavà (Barcelona) i el Pla de Manlleu (Tarragona).
Aquest dijous des de primera hora els Bombers mantenen 19 dotacions al foc de Navarcles (Barcelona) i 13 al de Guimerà (Lleida), a més de 37 a Sentmenat (Barcelona), 25 a Pla de Manlleu (Tarragona), 8 a Carme (estabilitzat el matí del dimarts) i 6 a Gavà (Barcelona).
PREVISIÓ PER A AQUEST DIJOUS
A més, el cos té activades 7 dotacions en el foc ja controlat de la Bisbal d'Empordà (Girona).
Els Bombers asseguren que aquest dijous espera "un altre dia difícil" perquè l'episodi de simultaneïtat està sent, segons afirmen, molt complicat.