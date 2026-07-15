Els Bombers estabilitzen l'incendi a Rubió

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dimecres a primera hora l'incendi a Rubió (Barcelona), el qual es va originar dimarts a la tarda.
Durant la nit el cos ha treballat amb una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'incendi ha afectat unes 47 hectàrees majoritàriament forestals, de les quals el 47% correspon al terme municipal de Castellfollit del Boix (Girona) i el 53% al de Rubió.