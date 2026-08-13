Els Bombers estabilitzen l'incendi forestal a Castellví de la Marca (Barcelona)

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi forestal a la zona del Castellot, a Castellví de la Marca (Barcelona), aquest dijous sobre les 7.30 hores.
El foc es va produir aquest dimecres sobre les 16.26 hores i han arribat a treballar amb fins a 44 dotacions, ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els Bombers segueixen en el lloc amb una "desena" de dotacions terrestres, amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar en els punts calents que vagin sorgint en el seu interior.
Protecció Civil va enviar a a la tarda un ES-Alert per demanar el confinament de la població d'una zona al nord-oest de l'incendi de Castellví de la Marca (Barcelona), que inclou quatre urbanitzacions.
El confinament afectava a les urbanitzacions del Pla de Manlleu, La Moixeta, Les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrànea i es va veure afectada la circulació a les carreteres TP-2442 i TV-2443.