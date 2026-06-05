Els Bombers estabilitzen l'incendi d'una nau d'Honda a Santa Perpètua (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi en una nau d'Honda al polígon industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), declarat aquest divendres a les 15 hores i que obliga a mantenir-hi 30 dotacions terrestres per poder-lo controlar, informen en un missatge a X.
Segons ha explicat en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press l'alcalde del municipi, Juan Carlos Mingueza, un dels possibles indicis apunta a unes plaques fotovoltaiques a la teulada de la nau, la coberta de la qual s'ha ensorrat totalment.
Per això, els Bombers treballen des de l'exterior, amb autoescales i ruixant aigua per mirar de controlar l'incendi; d'altra banda, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat i ha activat la Unitat Operativa Territorial.