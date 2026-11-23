BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat cap a les 17 hores l'incendi a dues naus industrials de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), declarat aquest dilluns al matí.
Els Bombers estan retirant progressivament els efectius de la zona, un recinte de venda de motos i un punt verd, i mantenen 5 dotacions terrestres al lloc dels fets, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
El cos hi ha arribat a desplaçar 18 dotacions, i el foc ha afectat 6 espais del recinte, mentre que els treballadors han estat evacuats des d'un inici i no han resultat afectats.