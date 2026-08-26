Els bombers estabilitzen l'incendi de Collserola (Barcelona) i esperen controlar-lo aquest dimecres

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona i els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dimecres al matí l'incendi que afecta des del dimarts a la tarda la serra de Collserola (Barcelona).
En una atenció als mitjans del tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha detallat que durant la nit els treballs dels cossos d'emergència han permès l'estabilització del foc, i que preveuen donar-lo per controlat al llarg d'aquest matí.
El foc ha afectat provisionalment a unes 45 hectàrees de terreny forestal i va obligar a desallotjar a 35 veïns dels habitatges més propers al parc de Collserola, al barri barceloní de Torre Baró.
Batlle ha explicat que el foc es troba perimetrat, i que els confinaments decretats el dimarts als barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana s'han pogut aixecar.
També ha cridat a la prudència per la situació de calor i a extremar la vigilància als barris de muntanya de la ciutat, i ha recordat l'altre incendi en aquesta serra de la ciutat de fa 10 dies: "Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i per tant aquí hem d'extremar la vigilància".
Per la seva banda, director de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha explicat que els preocupen alguns focus secundaris del foc, que prioritzaran durant el matí i especialment en el migdia, davant del vent que pugui aixecar-se.