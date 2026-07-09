Els Bombers estabilitzen un incendi de vegetació a Montmaneu (Barcelona) amb 15 dotacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi de vegetació agrícola al costat del cementiri de Montmaneu (Barcelona) i en el qual treballen amb 14 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder.
Segons expliquen en una anotació a X recollida per Europa Press, l'avís l'han rebut a les 16.57, han començat activant 14 dotacions terrestres, 2 avions i l'helicòpter, i han avisat que el flanc dret no evolucionava i en l'esquerre hi treballaven amb tractors dels pagesos.
Han afegit que també reben el suport de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF).