Els Bombers estabilitzen un incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat un incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragona) en el qual treballen aquest dissabte a la tarda amb 23 dotacions.
El 112, que ha rebut 227 trucades per aquest incendi, ha registrat l'avís a les 15.05, quan ha començat a cremar un vehicle i el foc ha agafat massa forestal, ha informat Bombers en un missatge d'X recollit per Europa Press.
Hi continuen treballant per rematar punts calents amb un dispositiu de disset dotacions terrestres i sis mitjans aeris.