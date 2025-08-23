Publicat 23/08/2025 16:36

Els Bombers estabilitzen un incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragona)

Incendi de vegetació a Roda de Berà (Tarragona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat un incendi de vegetació forestal a Roda de Berà (Tarragona) en el qual treballen aquest dissabte a la tarda amb 23 dotacions.

El 112, que ha rebut 227 trucades per aquest incendi, ha registrat l'avís a les 15.05, quan ha començat a cremar un vehicle i el foc ha agafat massa forestal, ha informat Bombers en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Hi continuen treballant per rematar punts calents amb un dispositiu de disset dotacions terrestres i sis mitjans aeris.

