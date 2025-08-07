Els Bombers estabilitzen un incendi forestal a la zona de les Barqueres d'Alforja (Tarragona)

TARRAGONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi forestal iniciat aquest dijous al migdia que crema amb baixa intensitat a la zona de les Barqueres, al municipi tarragoní d'Alforja.
Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el foc ha estat detectat sobre les 14.34 hores i els bombers han enviat 11 dotacions terrestres i una aèria.
A les 15.45 hores, l'incendi ha estat donat per estabilitzat i en aquests moments es mantenen 9 dotacions a la zona, totes terrestres.