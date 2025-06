Els Bombers estabilitzen diversos incendis als marges de la via de tren entre Lleida i Juneda

LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dimarts a les 18.36 hores diversos incendis que s'han registrat als marges de la via de tren entre Lleida i Juneda, provocats per l'avaria en un tren de mercaderies, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

S'han mobilitzat sis dotacions i un helicòpter bombarder d'aigua, i hi ha un altre focus a Artesa de Lleida que afecta la vegetació agrícola i "evoluciona favorablement", segons els bombers.

Per aquests fets la circulació per la línia R14 de Rodalies ha quedat interrompuda, i Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat.