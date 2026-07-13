Els Bombers estabilitzen el 95% del perímetre de l'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap de la regió d'emergències dels Bombers de la Generalitat a les Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Expósito, ha dit que el 95% del perímetre de l'incendi a Aiguamúrcia (Tarragona) està estabilitzat i que durant aquest dilluns al matí hi ha hagut "un parell de reproduccions" del foc, totes dins el perímetre principal.
"Vol dir que la superfície no ha augmentat de manera significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que es faci gran qualsevol reproducció i es pugui actuar de la manera més ràpidament possible", ha dit en una atenció davant els mitjans al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).
El vent ha agafat una direcció sud-sud-est "molt definida" amb velocitats de 27 a 30 quilòmetres per hora a l'estació de Vila-rodona (Tarragona).
L'inici d'un incendi a Lladurs (Lleida) al migdia "també acabarà repercutint" en la disponibilitat de recursos aeris, en un moment en el qual assegura que comença el període de més risc a Aiguamúrcia.
AGENTS RURALS
El sotsinspector dels Agents Rurals, Antoni Mestre, ha dit que el foc ha afectat 142 hectàrees, la majoria de zona forestal arbolada, de les quals 20 han afectat Aiguamúrcia, 40 Pontons i 80 Querol (Tarragona).
Preguntat per les causes, no ha descartat cap hipòtesi i ha afegit que s'està investigant amb els Mossos d'Esquadra la "recurrència" d'incendis a la zona, després dels dos focus que es van estabilitzar i van controlar divendres i dissabte.
PROTECCIÓ CIVIL
La cap de Protecció Civil a Tarragona, Marta Ortín, ha xifrat en 220 les persones dels 4 nuclis de població evacuats aquest dilluns des de les 7.00 (de les quals 67 són al casal de Vila-rodona), a més de 62 gossos i gats.
Ha dit que, si es dona per controlat el foc aquest dilluns a la nit, els veïns podrien tornar a casa.