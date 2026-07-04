Els Bombers estabilitzen el 70% del flanc dret de l'incendi de La Bisbal d'Empordà (Girona)

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar durant la matinada d'aquest dissabte el 70% del flanc dret de l'incendi que es va originar el divendres a La Bisbal d'Empordà (Girona), ha informat aquest dissabte el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell.
En una atenció a mitjans, Borrell ha explicat que fins que entri el vent de la marinada, cap a migdia, els bombers tindran la "oportunitat de tancar aquest flanc dret", el que més preocupa, i les ordres de confinament continuaran vigents fins que les mesures es reevaluin a la tarda, després del canvi de vent previst.
El cap de bombers ha dit que els treball avancen "bé", però que queda encara molt per fer, i que aquesta nit han cremat unes 100 hectàrees, de les 2.300 en les quals treballen els bombers.
AFECTACIONS
En les últimes hores, l'incendi ha arribat a diferents urbanitzacions de la zona de Calonge (Girona), especialment a Les Cabanyes, on hi ha hagut afectacions en elements de jardineria, tancaments i finestres, i hi ha una casa que s'ha cremat.
Pel que fa al flanc esquerre, la major afectació ha estat la crema d'una masia, ha informat el cap dels bombers.
Sobre els confinaments, Borrell ha reiterat que quan la gent està dins de casa és quan està "més segura" i que, encara que és comprensible que generi nervis que l'incendi s'apropi, quan la gent s'autoevacua és quan es posa en perill.
En aquest sentit, ha recordat que les morts registrades a Europa a causa d'incendis forestals han estat per aquest tipus d'accions, perquè la vulnerabilitat quan la població s'exposa al foc és molt alta, és una "temeritat".