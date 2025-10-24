Els Bombers donen per extingit l'incendi de Montcada i Reixac (Barcelona)

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit a les 22.06 hores l'incendi declarat aquest divendres a Montcada i Reixac (Barcelona).
En un missatge en 'X', recollit per Europa Press, expliquen que han retirat les últimes cinc dotacions que quedaven treballant a la zona.
L'incendi ha tingut lloc en el Turó de Montcada, a la localitat de Montcada i Reixac i prop de la muntanya de Collserola, i segons ha indicat Agents Rurals ha afectat una superfície aproximada de 2 hectàrees de matollar i pins, majorment dins del Parc Natural Collserola.