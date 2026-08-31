Els bombers donen per extingit l'incendi a Collserola (Barcelona) iniciat dimarts passat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han donat per extingit l'incendi forestal a Collserola (Barcelona) iniciat dimarts passat, per la qual cosa l'Ajuntament ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal (PAM).
En un comunicat aquest dilluns el consistori explica que l'incendi, declarat a la carretera Alta dels Roquetes, en el districte de Nou Barris, ha afectat a un total de 54,5 hectàrees.
El dispositiu conjunt contra l'incendi va mobilitzar a efectius de diferents serveis municipals i del Govern, entre Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i altres serveis municipals.
Segons estimacions dels Agents Rurals l'incendi ha afectat, principalment, a zones d'arbrat i matolls, amb 51,65 hectàrees cremades al terme municipal de Barcelona i 2,85 hectàrees a Montcada i Reixac (Barcelona).
Agents Rurals i Mossos d'Esquadra treballen en la investigació de les causes d'aquest incendi.
Des de dimecres passat s'han dut a terme relleus de personal entre els efectius desplegats per continuar actuant sobre els focus secundaris que seguien actius a l'interior del perímetre, fins a l'extinció total de l'incendi aquest dilluns.