Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi a Guimerà (Lleida) i desconfinen a 21.000 veïns

LLEIDA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a Guimerà (Lleida), que s'ha reactivat la tarda d'aquest dijous, i ha aixecat el confinament del Mas de Bondia, els municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella i el polígon industrial Riambau de Tàrrega, que afectava a 21.000 veïns.
Així ho han explicat en una anotació a 'X' en la qual han apuntat que ha estat gràcies a la "millora de les condicions" i que encara mantenen les restriccions de mobilitat.
El foc ha cremat 140 hectàrees més, arribant a les 330 des d'aquest dimecres i no ha constat cap persona ni cap granja afectada.