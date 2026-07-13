Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquest dilluns a les 19.30 hores, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segons han explicat els Agents Rurals el foc ha afectat a 142 hectàrees, la majoria de zona forestal arbolada, 20 de les quals pertanyents a Aiguamúrcia, 40 a Pontons i 80 a Querol (Tarragona).
220 persones de 4 nuclis de població han estat evacuades per aquest incendi aquest dilluns a les 7.