Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de Collserola (Barcelona)

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat cap a les 15.40 hores d'aquest divendres en una zona propera a l'avinguda Pearson de Barcelona i que ha calcinat unes 10 hectàrees de terreny forestal de la serra de Collserola.
Així ho ha comunicat el tercer tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, en una atenció als mitjans des d'un lloc proper al punt en el qual s'ha iniciat aquest foc, en l'extinció del qual participen una trentena de dotacions aèries i terrestres dels Bombers de la Generalitat i dels Bombers de Barcelona.
Batlle ha subratllat que el barri de Can Caralleu continua confinat perquè, si bé l'incendi està en fase "absolutament estabilitzada" i l'afectació a la massa forestal ha estat mínima, encara queda algun focus secundari que s'espera que quedi extingit en els propers minuts.
A més, ha posat en relleu la rapidesa de resposta dels cossos d'emergència i ha precisat que s'analitzaran les causes, el punt concret d'inici i, si cal, les responsabilitats derivades.
MANTENEN EFECTIUS
El cap de coordinació de Bombers de la Generalitat, Joaquim Boigues, ha explicat que la propagació de les flames ha estat molt ràpida i que el problema principal amb què s'han topat els mitjans aeris ha estat la proximitat de l'antena de Collserola i la presència de cables d'alta tensió.
També ha explicat que el flanc dret ha estat el "motor" de l'incendi, impulsat per la marinada, i que aquesta circumstància ha complicat l'operativa, encara que finalment s'ha pogut estabilitzar l'incendi, en el qual actualment treballen 10 autobombes i un helicòpter bombarder, a més de vehicles de comandament i logístics.
Per la seva part, el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha dit que aquest divendres hi havia "una situació de risc", que s'havia comunicat als veïns, i ha valorat la coordinació entre els cossos d'emergència i la població, que ha seguit les indicacions.
Massagué ha assenyalat que "encara queda estona" de treball en l'extinció de les flames i que aquesta nit es mantindran les dotacions perquè l'incendi continua i bufa vent.