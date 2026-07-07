Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi de Carme (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha donat per estabilitzat l'incendi de Carme (Barcelona) aquest dimarts sobre les 8.10 hores i ha alertat que l'altre incendi actiu, el de Sentmenat (Barcelona), encara té "diverses" fumaroles actives donat el seu perímetre irregular amb focus secundaris.
Ha explicat que s'han aixecat les ordres de confinament de tots els municipis afectats per l'incendi de Carme (Barcelona) a excepció de la urbanització de Les Garrigues, de la qual es manté el confinament d'un "centenar" de persones perquè està dins del perímetre, ha dit en una atenció als mitjans des del centre de comandament de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Sobre el foc de Sentmenat (Barcelona), ha expressat que durant la nit s'ha pogut controlar el flanc dret de l'incendi i, donat el seu perímetre irregular amb focus secundaris i diverses fumearoles actives, ha demanat ser "prudents".
Ha assenyalat que als Bombers els preocupa una obertura del vent de marinada que pogués créixer en direcció nord i eixamplar les zones del flanc dret ja controlades.
"Ens preocupa molt que el dia d'avui segueixi sent un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt el Prepirineu de Lleida. Hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta", ha dit.