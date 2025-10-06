Els Bombers donen per controlat l'incendi de vegetació de Llorac (Tarragona)

TARRAGONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest dilluns al migdia a Llorac (Tarragona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'incendi s'ha produït cap a la T-224 a Llorac i el telèfon 112 ha rebut l'avís a les 13.18 hores.
Hi han treballat dos helicòpters dels Bombers, tretze unitats, 46 efectius i dues avionetes, i durant els treballs han prioritzat el flanc esquerre que hi ha en uns camps segats.