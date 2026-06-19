Els Bombers donen per controlat l'incendi a Talavera (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi a Talavera i un altre a Alfarràs (Lleida) aquest divendres a la matinada.
L'únic incendi que queda per controlar és el de l'Albi (Lleida), que s'ha donat per estabilitzat aquest dijous, han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
El foc a Talavera, que ha afectat una superfície aproximada de 102 hectàrees, podria haver estat causat per una màquina recol·lectora, segons els Agents Rurals.