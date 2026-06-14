Els Bombers donen per controlat l'incendi de Sanaüja (Lleida) i realitzen tasques de vigilància

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Sanaüja (Lleida) actiu des d'aquest dissabte, en el qual han treballat durant la nit i mantenen una quinzena de dotacions terrestres aquest diumenge per realitzar tasques de vigilància.
Segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge també es repassa el perímetre del foc, que ha afectat a més de 50 hectàrees.
Durant la nit d'aquest dissabte i matinada del diumenge, els bombers han treballat per acabar amb els punts calents i evitar una possible reaparició del foc a causa del vent.