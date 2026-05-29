Els Bombers donen per controlat l'incendi a Òrrius (Barcelona) tant a vegetació com a indústria

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi a Òrrius (Barcelona), tant el de vegetació com el que afecta a la indústria des d'aquest divendres a les 6.41 hores.
L'incendi s'ha iniciat aquest dijous sobre les 13 hores i, després d'estabilitzar-lo al voltant de les 19 hores, els Bombers han pogut estabilitzar-lo després de més de 17 hores de foc, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A la nit, no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i en el sector indústria "encara es pot veure" la columna de fum, encara que ha descendit la intensitat, apunten.
No s'ha produït cap dany personal ni a cap edificació, i els 16 treballadors de la indústria han pogut sortir pel seu propi peu en estat lleu abans de la propagació del foc.
L'incendi ha obligat a activar fins a 31 dotacions, 27 terrestres i 4 aèries.