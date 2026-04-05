Els Bombers donen per controlat l'incendi forestal a Capafonts (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat sobre les 15.30 hores d'aquest diumenge l'incendi forestal originat a Capafonts (Tarragona), prop del Pont de Goi, en el qual han treballat des de les 11.53 hores quan han rebut l'avís.
Els bombers continuen treballant a la zona amb 15 dotacions i fan descàrregues aèries d'aigua amb avions de vigilància i atac, segons han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segons ha explicat el cos la zona és accidentada i han treballat perquè el foc no quedés enclavat en barrancs o llocs de difícil accés.