Els bombers donen per controlat l'incendi a Collserola (Barcelona)

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi de Collserola (Barcelona) a les 20 hores d'aquest dimecres, amb una afectació que es manté en un total de 54 hectàrees, informa l'Ajuntament de Barcelona.
Després de declarar l'incendi estabilitzat el matí d'aquest dimecres, els treballs s'han centrat en els focus secundaris, i durant la tarda i nit, 10 dotacions de bombers seguiran mantenint tant les tasques de vigilància com de remat del foc.
A més, també es manté en fase d'alerta el pla d'actuació municipal, que es mantindrà vigent fins que "no s'arribi a l'extinció total de l'incendi".