Els Bombers donen per controlat l'incendi de Cervera (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat cap a les 18.50 hores d'aquest divendres l'incendi de vegetació de Cervera (Lleida).
El foc ha afectat una superfície de prop de 8 hectàrees, segons dades provisionals, i s'està treballant en la investigació de les causes, informen Agents Rurals i Bombers en sengles anotacions a 'X' recollides per Europa Press.
El 112 ha rebut l'avís a les 15.03 hores, i l'incendi s'ha donat per estabilitzat cap a les 17.15 hores.