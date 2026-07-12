Els Bombers donen per controlat l'incendi de Camarasa (Lleida)

LLEIDA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge sobre les 11.15 hores l'incendi forestal iniciat aquest dissabte a la tarda a Camarasa (Lleida), han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest mateix diumenge s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga i els bombers han informat que mantenien un dispositiu de 24 dotacions terrestres per realitzar tasques d'inspecció i revisió de punts calents abans de donar l'incendi per controlat.
Segons dades provisionals dels Agents Rurals, aquest incendi ha afectat a una àrea d'unes 21,8 hectàrees.