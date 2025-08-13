Els Bombers donen per controlat l'incendi entre Amer i Susqueda (Girona)

GIRONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimecres sobre les 20 hores l'incendi que es va originar la tarda del dimarts en 3 focus entre les localitats d'Amer i Susqueda (Girona), han informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Les flames han afectat a una extensió superior a mitja hectàrea de terreny forestal: el primer focus ha calcinat uns 4.500 metres quadrats de vegetació, el segon uns 600 metres quadrats i l'últim al voltant dels 560, segons les mateixes fonts.
L'alcaldessa d'Amer, María Rosa Vila, ha assegurat que hi ha "indicis" que l'incendi ha estat provocat.