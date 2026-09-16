Els Bombers donen per controlat l'incendi a Alfarràs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dimecres cap a les 16.00 hores l'incendi forestal d'Alfarràs (Segrià), informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Després d'estabilitzar-lo durant la nit, aquest dimecres els Bombers s'han centrat a controlar el foc que, segons dades provisionals dels Agents Rurals, ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees.
L'incendi, del qual es va rebre l'avís dimarts a les 16.03 hores, es va originar prop del torrent Regal de la Vídua i es va propagar, empès pel vent de ponent, en direcció a la serra de les Guixeres seguint la sinuositat del terreny.