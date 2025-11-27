Els Bombers donen per apagat l'incendi d'una nau a Sant Pere de Torelló (Barcelona)

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dijous cap a les 10.30 hores l'incendi que s'ha produït a les 07.18 a la nau d'una empresa fustaire a Sant Pere de Torelló (Barcelona), informen en un missatge a X recollida per Europa Press.
En total, hi han participat 13 dotacions per apagar el foc, que ha afectat el sector de pintures a l'interior i l'exterior de l'empresa.
Els efectius estan revisant la zona afectada i el cos afirma que el foc no s'ha propagat a la nau del costat, i tampoc no hi ha hagut danys personals ja que tots els treballadors han pogut sortir a l'exterior.