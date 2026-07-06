Els Bombers destinen part dels recursos de la Bisbal (Girona) a 3 incendis simultanis més

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han redimensionat l'operatiu de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona), i uns 25 efectius i diverses dotacions aèries s'han traslladat a 3 incendis simultanis més que s'han declarat aquest dilluns a la tarda a Sentmenat, Carme (Barcelona) i Artesa de Segre (Lleida).
En unes declaracions davant els mitjans al centre de comandament, el sotsinspector Ferran Garcia ha assegurat que continuaran treballant en l'incendi de la Bisbal, ara com ara estabilitzat, per evitar que es reactivi i revisar punts calents per controlar-lo abans que acabi el dia.
Garcia ha explicat que la prioritat són els 3 incendis simultanis perquè no escalin i estabilitzar-los com més aviat millor, per la qual cosa continuaran "treballant per terra" en el de la Bisbal.
Quant a l'evolució de l'incendi, ha recordat que cal continuar-hi treballant: "Necessitem treure'ns aquest incendi de sobre. L'incendi té vida pròpia, pot revifar i donar-te més feina".
Sobre les condicions meteorològiques, ha indicat que el vent de marinada "no ha estat gaire important", però la preocupació principal se centra en les altes temperatures que s'esperen dimarts i dimecres per la segona onada de calor que travessa Catalunya.