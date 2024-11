Els Bombers desplaçats a València se centren a retirar el material acumulat dels carrers

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat desplaçats a les zones afectades per la dana a València se centren aquest dimarts a retirar el material que hi ha acumulat als carrers per facilitar-hi l'accés.

Així ho han informat en un missatge d'X, recollit per Europa Press, en el qual han detallat que les unitats canines també estan revisant la zona de Riba-roja de Túria.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va explicar en una roda de premsa que aquest dilluns uns 80 agents dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar cap a la Comunitat Valenciana per rellevar aquells que havien treballat fins ara.