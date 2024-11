Els Bombers descarten incidents de matinada per les pluges i Protecció Civil desactiva alertes

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han descartat haver atès avisos per incidents derivats de l'episodi de pluges intenses a Tarragona al llarg d'aquest dijous per la matinada, i Protecció Civil ha desactivat alertes i suspès les restriccions.

Han afirmat haver atès 52 avisos fins a les 22 hora del dimecres, dia en el qual van fer seguiment de barrancs, rius, rieres o punts susceptibles d'inundació a les comarques del sud de Catalunya, on van dedicar més recursos durant el dia, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzades al voltant de la 1.30 hores les alertes per inundació i onatge --que es mantenen en prealerta--, a més de suspendre les restriccions de mobilitat que van afectar a la zona tot el dimecres.

Durant el dia, el telèfon d'emergències 112 va atendre 787 trucades a Catalunya vinculades a 708 incidents, 242 a la comarca del Tarragonès, 106 al Barcelonès, 104 al Baix Camp i 58 al Montsià (Tarragona).

Per municipis, del total de trucades 102 van ser emeses des de Tarragona, 92 des de Barcelona, 51 des de Reus, 27 des de Salou i 25 des de Torredembarra (Tarragona), ha indicat a 'X'.