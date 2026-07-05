Els Bombers descarten donar per controlat aquest diumenge l'incendi de la Bisbal (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'operació de Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha afirmat que descarten donar per controlat aquest diumenge l'incendi de la Bisbal d'Empordà actiu des d'aquest divendres perquè queda "molt per treballar" en el perímetre, que és d'uns 40 quilòmetres.
En declaracions als mitjans aquest diumenge ha recordat que l'incendi afecta a més de 2.000 hectàrees amb un potencial d'unes 10.000, per la qual cosa ha explicat que s'ha d'assegurar que no es reactivi al llarg del perímetre.
Per a això ha informat que treballen amb un centener de mitjans i uns 400 efectius per garantir que no es produeixi un episodi de simultaneïtat d'incendis a Catalunya: "Estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de calor de l'estiu i, per tant, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania".
Segons Martínez, fins al moment s'ha treballat aproximadament un 70% del perímetre i ha alertat que la previsió és que el vent de marinada reforci de forma immediata el tercer sector del flanc dret, que propagaria l'incendi cap a l'espai natural de les Gavarres, un escenari que volen evitar.
A més, també el tercer sector del flanc esquerre podria propagar-se per l'efecte del vent, per la qual cosa treballen en tots dos.
"De moment els treballs estan sent bastant efectius, però ens queden moltes hores de treball també. De moment el nivell de represes no han tingut la intensitat que van tenir en el dia d'ahir. De moment han estat represes de poca importància", ha explicat.