Els Bombers demanen prudència a la muntanya per la pluja després de rescatar 8 boletaires en una setmana

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han demanat prudència a la ciutadania davant l'arribada de la tardor i la previsió de sortides a la muntanya per anar a buscar bolets després de dur a terme 8 rescats l'última setmana, per la qual cosa recomanen no anar sols i consultar la predicció meteorològica abans de sortir en vista de la previsió de pluges intenses aquest diumenge i dilluns.
En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluja aquests dos dies, amb precipitacions extenses que començaran a la meitat oest i de cara a la tarda afectaran qualsevol punt de Catalunya, amb fortes pluges que poden anar acompanyades de tempesta, informen els Bombers en un comunicat aquest divendres.
Atenent aquesta situació, els Bombers demanen a la ciutadania que portin calçat adequat, menjar i roba d'abric, a més de no anar sols, tenir el mòbil carregat i consumir bolets que es puguin identificar.