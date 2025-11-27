Els Bombers demanen confinar la urbanització Cala Corbs de Palamós (Girona) per un incendi de vegetació

GIRONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament preventiu de la urbanització Cala Corbs de Palamós (Girona) per un incendi de vegetació aquest dijous al migdia, davant les dificultats pel vent i d'accés, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Hi ha 19 dotacions sobre el terreny i un helicòpter bombarder, mentre que els avions de vigilància i atac s'acosten a la zona per si poden intervenir malgrat el vent.
Els Bombers veuen "complicada" la zona d'accés, a banda que el vent manté actiu el flanc dret.