Els Bombers demanen confinar part d'Alcarràs per una fuita d'amoníac

LLEIDA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat un avís per confinar els veïns en un perímetre de 50 metres al voltant de la cooperativa Fruits de Ponent, al camí de les Coves d'Alcarràs (Lleida), a causa d'una fuita d'amoníac.

Protecció Civil ha informat en un comunicat aquest dilluns que no consta cap afectació personal i "malgrat que en principi no hi ha afectació exterior", ha recomanat no acostar-se a la zona.

En la línia de l'avís dels Bombers, Protecció Civil ha recomanat que els veïns de les zones prop de la indústria es confinin i tanquin portes i finestres si noten molèsties per l'olor.

La fuita està limitada a la sala de compressors de l'interior de l'empresa i els bombers, que treballen amb set dotacions, ja han identificat el punt d'escapament.

Per aquest incident s'ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències per risc químic de Catalunya, hi han anat els Mossos d'Esquadra i, preventivament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).