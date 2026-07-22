Els Bombers demanen confinar dues urbanitzacions per un incendi a Cervelló

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament d'unes 300 persones a les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires, a Cervelló (Barcelona), per un incendi de vegetació forestal a Vall del Sol, en el qual treballen amb 24 dotacions (7 d'aèries) aquest dimecres a la tarda.
El 112 ha rebut l'avís a les 14 hores i més de 300 trucades pel foc, informen els Bombers i Protecció Civil en diverses anotacions a X recollides per Europa Press.
Els Bombers prioritzen el flanc esquerre per evitar que entri al fons del barranc i Protecció Civil enviarà un ES-Alert per ordenar el confinament de les urbanitzacions, recomanar el tancament de portes i finestres i seguir les indicacions de les autoritats.