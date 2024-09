Els Bombers demanen confinar-se als veïns del barri de la Valldan a Berga (Barcelona) per un incendi

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han demanat el confinament dels veïns del barri de la Valldan de Berga (Barcelona) "per precaució" a causa d'un incendi en una empresa que conté biomassa al polígon industrial, en el qual treballen des de les 15.48 hores amb 9 dotacions.

Així ho ha explicat Protecció Civil en un missatge a X, recollit per Europa Press aquest dijous, després d'anunciar que han posat en fase de prealerta el Procicat per aquest incendi.

A més, han demanat evacuar una empresa de la zona per precaució, i el Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat que no hi ha cap ferit.