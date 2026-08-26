Publicat 26/08/2026 16:13

Els Bombers declaren controlat l'incendi a Sarral (Tarragona)

Archivo - Arxiu - Imatge d'un camió de Bombers.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a les 14.23 hores d'aquest dimecres l'incendi de vegetació agrícola i forestal a Sarral (Tarragona).

El cos, que ha començat la fase de remat, continua treballant amb 13 dotacions terrestres, informen en un missatge de 'X' recollit per Europa Press.

També s'ha normalitzat la circulació en la carretera C-241d, que s'havia tallat a conseqüència de l'incendi, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

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