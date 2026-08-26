Els Bombers declaren controlat l'incendi a Sarral (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a les 14.23 hores d'aquest dimecres l'incendi de vegetació agrícola i forestal a Sarral (Tarragona).
El cos, que ha començat la fase de remat, continua treballant amb 13 dotacions terrestres, informen en un missatge de 'X' recollit per Europa Press.
També s'ha normalitzat la circulació en la carretera C-241d, que s'havia tallat a conseqüència de l'incendi, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).