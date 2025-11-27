Els Bombers controlen l'incendi de Palamós (Girona) i s'aixeca el confinament de Cala Corbs

GIRONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han controlat aquest dijous a les 17.15 l'incendi de vegetació a Palamós (Girona) declarat cap a les 12 i s'ha aixecat el confinament de la urbanització de Cala Corbs.
A la tarda mantenen el dispositiu amb 22 dotacions terrestres, 2 avionetes de rescat i atac i 1 helicòpter bombarder, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Des de les 12, el flanc dret ha arribat a una "zona complicada" de penya-segats i el vent ha dificultat el control del foc.