Els Bombers controlen l'incendi de la nau de productes químics de Vilanova i la Geltrú

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat, encara que no extingit, aquest dissabte a la tarda l'incendi a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que aquesta matinada ha cremat una nau de productes químics per a piscines i que ha obligat a confinar aquest municipi, Cubelles, el nucli de Roquetes (Sant Pere de Ribes), Cunit i Calafell.

En un missatge de X recollit per Europa Press, els Bombers han dit que mantenen un dispositiu de 25 dotacions que treballa per retirar el producte cremat i traslladar-ho a un lloc segur.

Tot i així, han explicat que la nau amenaça de col·lapsar i encara hi ha producte a l'interior, per la qual cosa durant les properes hores monitoritzaran aquest producte i continuaran amb les mesures exteriors.

Així mateix, Protecció Civil, que manté el Plaseqcat en fase d'alerta, ha informat que totes les mesures de control de l'aire fetes pel Grup de Control Ambiental han donat negatiu a la zona afectada per l'incendi.

SEM I 112

Per a aquest incendi, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut fins a les 19.45 hores 101 alertes: 39 han estat informatives i 62 han estat consultes sanitàries.

A més, ha atès a 7 persones; 2 en estat menys greu i una en estat lleu que han estat traslladades al CUAP Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú, i a unes altres 4 a les quals se'ls ha donat l'alta in situ.

Per la seva banda, el 112 ha rebut 1.347 trucades per l'incendi, relacionades amb 1.143 incidents.