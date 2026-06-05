Els Bombers controlen l'incendi d'una nau a Santa Perpètua (Barcelona) i retiren dotacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest divendres sobre les 20.30 hores l'incendi declarat sobre les 15 en una nau de Fona al polígon industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), per la qual cosa les dotacions comencen a retirar-se de la zona, informen en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Sobre el terreny han actuat 32 dotacions terrestres, 12 d'elles d'aigua, amb un total de 90 efectius per poder controlar totalment el foc, que ha afectat a tota l'estructura de la nau (de 2.000 m2), especialment en el centre logístic (on s'emmagatzemaven motos), i ha fet col·lapsar la coberta.
Uns 70 treballadors han estat evacuats de la nau abans que es propagués l'incendi, si ben cap d'ells ha resultat ferit.