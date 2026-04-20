Els Bombers controlen un incendi al segon pis d'un edifici a Alcover (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han controlat un incendi declarat aquest dilluns al migdia en un habitatge al segon pis d'un bloc d'Alcover (Tarragona), informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
El 112 ha rebut l'avís a les 12.53 hores i en arribar els Bombers han trobat un incendi desenvolupat que havia trencat per la façana.
Les 10 dotacions desplaçades l'han aconseguit controlar a través d'una autoescala per treballar des de l'exterior.