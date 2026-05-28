Els Bombers continuen treballant amb 30 dotacions en l'incendi d'indústria a Òrrius

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 30 dotacions, de les quals 4 són unitats aèries, en l'incendi d'indústria que afecta vegetació forestal a Òrrius (Barcelona) i que "no es propaga" tot i que continua actiu, informen en una anotació a X.
"Treballem per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina", expliquen els Bombers, que continuen amb la contenció de l'incendi d'una nau industrial de Proquinat que crema des d'aquest dijous a les 12.40 hores.
En unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, l'inspector dels Bombers Miquel López ha explicat que cap a les 16.15 hores l'incendi que "afecta la part forestal està estabilitzat", mentre continuen treballant en el de la part industrial, on encara crema la parafina.
Sobre les possibles causes de l'incendi, López ha afirmat que caldrà una "investigació posterior" per determinar què ha passat.
Protecció Civil ha confinat la població d'Òrrius via Es-Alert per l'incendi, la qual cosa afecta unes 600 persones, i recomana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir sempre les indicacions de les autoritats.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat quatre unitats i l'equip conjunt amb els Bombers i ha assistit 5 persones per l'incendi, si bé tots han estat donats d'alta in situ, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14.15 un total de 350 trucades relacionades amb el foc.