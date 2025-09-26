Els Bombers continuen buscant el boletaire desaparegut a Bóixols (Lleida) aquest dimarts

LLEIDA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat continuen buscant el boletaire de 83 anys desaparegut a Bóixols (Lleida) des de dimarts a la nit.
El cos ha continuat amb la recerca dijous a la nit i aquest divendres a primera hora han rellevat les diferents unitats: la terrestre, el grup d'actuacions especials (GRAE), el grup caní de recerca (GRCR) i l'equip de drons, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han afegit que mantenen el centre de comandament al mateix lloc des de l'inici del dispositiu.