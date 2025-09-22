Els Bombers continuen amb la recerca d'una persona a Sant Quintí de Mediona

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat continuen buscant una persona desapareguda aquest diumenge a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) després de l'avís d'un vehicle arrossegat per l'aigua a conseqüència de les pluges de diumenge, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les tasques continuen després de trobar el cos d'un menor d'11-12 anys aquest diumenge a la nit al riu de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), confirmat per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es busca qui creuen que és el pare, també desaparegut.
Les tasques d'aquesta nit s'han centrat en l'últim punt d'albirament, entre la urbanització Monterrey i el municipi de Mediona fins a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), uns 6 quilòmetres de recorregut.
Des de l'hora de l'avís, diumenge a les 18.32h, uns 90 agents del cos treballen en la recerca del desaparegut juntament amb els Mossos d'Esquadra i equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de comptar durant aquest dilluns al matí amb un helicòpter de rescat.
La consellera Parlon, en unes declaracions a la mitjanit a Sant Quintí de Mediona, on va desaparèixer a la tarda el seu cotxe, ha dit que, segons sembla, uns testimonis han explicat que el conductor va decidir passar per un lloc perillós per les pluges malgrat que li van recomanar no passar-hi.