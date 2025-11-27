Els Bombers confinen diversos blocs de pisos per una fuita de gas a Sant Boi

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han confinat diversos blocs de pisos a causa d'una fuita de gas que s'ha produït aquest dijous al migdia al carrer Francesc Macià de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avís ha estat a les 13.03 hores i s'hi han desplaçat 2 dotacions, que han establert una zona de seguretat d'uns 50 metres.
Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat i operaris de la companyia n'estan fent un seguiment.