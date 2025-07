Els Bombers confien a retirar part dels efectius de l'incendi de Paüls (Tarragona) aquesta tarda

TARRAGONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Mar Gil, ha explicat que el cos confia a retirar part dels vehicles i efectius destinats a l'incendi de Paüls (Tarragona) aquest dijous a la tarda, quan està previst controlar el foc, el qual continua estabilitzat al 90%.

En unes declaracions als mitjans des del Centre de Comandament del Pavelló Firal de Remolins (Tortosa) ha apuntat que es manté el mateix dispositiu que dimecres a la nit amb 46 vehicles, dels quals 26 són d'aigua, i 3 mitjans aeris.

Ha afirmat que es treballa a dos punts "de difícil accessibilitat" amb avions bombarders i amb mitjans manuals, els quals se situen en una zona muntanyosa de Paüls i l'altre al flanc esquerre.

Ha assegurat que el flanc dret està "molt ben treballat" i que s'han detectat algunes fumaroles, però que estan sota control.

Ha expressat que la situació meteorològica també els "va a favor" i que l'únic punt a destacar és el vent de marinada, el qual es pot incrementar fins als 15 quilòmetres per hora aquesta tarda, però, segons ella, no suposa un vent com per generar una alerta.